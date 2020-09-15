İstanbul'da, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik uygulamasında, 2 bin 64 araç ve sürücüsüne 984 bin 745 TL para cezası kesildi.

I·stanbul Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlilerince 11-12 Eylül'de Bes¸iktas¸, Sarıyer, S¸is¸li ve Beyogˆlu ilc¸elerinde genel trafik uygulaması yapıldı.

Toplam 6 bin 501 aracın kontrol edildiği uygulamada, 74 abartı egzoz, 62 makas atma, 94 alkollu¨ arac¸ kullanımı, 3 drift, 62 su¨ru¨cu¨ belgesiz trafigˆe c¸ıkma, 44 emniyet s¸eridi, 117 arac¸ kullanırken cep telefonu kullanımı, 446 emniyet kemeri ve 1162 digˆer trafik kanunu ihlallerinden olmak u¨zere, 2 bin 64 arac¸ ve su¨ru¨cu¨su¨ne 984 bin 745 TL para cezası uygulandı, 126 arac¸ trafikten men edildi.