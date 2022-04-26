İstanbul Gaziosmanpaşa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) binası önüne patlayıcı bomba bırakan terörist, polisin başarılı operasyonu ile yakalandı.
Bakan Soylu sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada "21 Nisan günü saat 05:46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırın faili yakalandı! - Son Dakika