İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırın faili yakalandı! - Son Dakika

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) binası önüne patlayıcı bomba bırakan terörist, polisin başarılı operasyonu ile yakalandı.

SOYLU'DAN POLİS TEŞKİLATINA TEBRİK

Bakan Soylu sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada "21 Nisan günü saat 05:46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.