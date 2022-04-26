İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırın faili yakalandı! - Son Dakika
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İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırın faili yakalandı!

26.04.2022 20:25
İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırın faili yakalandı!

İçişleri Bakanı Soylu, 21 Nisan'da Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA binasına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının failinin yakalandığını açıkladı. Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı." ifadelerini kullandı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) binası önüne patlayıcı bomba bırakan terörist, polisin başarılı operasyonu ile yakalandı.

SOYLU'DAN POLİS TEŞKİLATINA TEBRİK

Bakan Soylu sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada "21 Nisan günü saat 05:46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

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Gaziosmanpaşa, İstanbul, Nisan, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırın faili yakalandı! - Son Dakika


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