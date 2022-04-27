İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırıyla bağlantılı 1 kişi daha yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırıyla bağlantılı 1 kişi daha yakalandı

27.04.2022 07:51

İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırıyla bağlantılı 1 kişi daha yakalandı İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan TÜGVA binasına yönelik geçtiğimiz Perşembe günü düzenlenen bombalı saldırıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen 1 şüphelinin daha yakalandığı bildirildi.

İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırıyla bağlantılı 1 kişi daha yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan TÜGVA binasına yönelik geçtiğimiz Perşembe günü düzenlenen bombalı saldırıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen 1 şüphelinin daha yakalandığı bildirildi.

21 Nisan'da Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırı düzenlenmiş, eylemin faili olduğu iddia edilen Halkların Birleşik Devrim Hareketi terör örgütü üyesi B.Y. adlı bir kişi, dün Pendik'te yakalanmıştı. Yakalanan saldırgan ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı." ifadelerini kullanmıştı.

HBDH üyesi B.Y.'nin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu sürerken, düzenlenen bombalı saldırıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen 1 şüphelinin daha tespit edildiği belirtildi.

Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma ile ilgili B.Y.'nin İstanbul'da kullandığı 3'ü Tuzla, biri Beykoz ve biri de Küçükçekmece ilçelerinde toplam 5 adrese yönelik yapılan aramalarda, şahsın eylemden sonra dönüş anında giydiği kıyafetler ve dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu. Yapılan incelemelerde, eylemi gerçekleştiren şüpheli B.Y. ile irtibatlı olduğu saptanan K.Ç. adlı bir şüphelinin daha bu sabah düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüpheli, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Zanlının polisteki sorgusu devam ediyor

İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırıyla bağlantılı 1 kişi daha yakalandı
İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırıyla bağlantılı 1 kişi daha yakalandı
İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırıyla bağlantılı 1 kişi daha yakalandı
İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırıyla bağlantılı 1 kişi daha yakalandı
İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırıyla bağlantılı 1 kişi daha yakalandı

YORUMLAR
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İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırın faili yakalandı! İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırın faili yakalandı! TÜGVA bombacısı böyle yakalandı TÜGVA bombacısı böyle yakalandı

bombalı saldırı, Gaziosmanpaşa, İstanbul, TÜGVA, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırıyla bağlantılı 1 kişi daha yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırıyla bağlantılı 1 kişi daha yakalandı - Son Dakika
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