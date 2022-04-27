İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin bir kişi daha yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin bir kişi daha yakalandı

27.04.2022 08:25
İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin bir kişi daha yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist ile irtibatlı bir kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist ile irtibatlı bir kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) terör örgütünün Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA temsilciliğine yönelik zaman ayarlı bomba eylemini gerçekleştiren şüpheli B.Y'nin dün Pendik'te gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Şüphelinin kullandığı değerlendirilen 3'ü Tuzla olmak üzere, Beykoz ve Küçükçekmece'deki toplam 5 adreste yapılan aramalarda B.Y'nin eylemden sonra giydiği kıyafetler ve dijital malzemelerine el konulduğu belirtilen açıklamada, eylemi gerçekleştiren şüpheli şahısla irtibatlı olan K.Ç. isimli bir kişinin daha yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "21 Nisan günü saat 05.46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis teşkilatımıza ve emniyet istihbarat birimlerimize tebrikler." ifadelerini kullanmıştı.

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Gaziosmanpaşa, İstanbul, Pendik, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin bir kişi daha yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin bir kişi daha yakalandı - Son Dakika
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