İstanbul'daki UEFA Süper Kupa finalinde gözler Fransız hakem Stephanie Frappart'ta

İngiltere temsilcileri Liverpool ve Chelsea'nin İstanbul'da karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa maçında Fransız hakem Stephanie Frappart düdük çalacak.İlk kez bir Süper Kupa finalini kadın hakemin yönetecek olması nedeniyle tüm gözler de Frappart çevrildi.