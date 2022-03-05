İstanbul'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti - Son Dakika
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İstanbul'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

05.03.2022 16:40
İstanbul'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto ederek, savaşın son bulmasını istedi.

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto ederek, savaşın son bulmasını istedi.

Beyoğlu'ndaki Odakule Meydanı'nda bir araya gelen gruba, bazı Türk vatandaşları da ellerinde Türk bayraklarıyla destek verdi.

Savaşın bir an önce son bulmasını isteyen grup, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı sloganlar attı.

Türkiye ve NATO ülkelerinin hava sahalarını Rusya'ya kapatmasını talep eden grup, İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde sloganlar attıktan sonra dağıldı.

Öte yandan, kendilerini İklim Adaleti Ağı olarak nitelendiren bir grup da Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

"Nükleere, fosile hayır, Ukrayna halkının yanındayız" pankartı açan grup, burada Putin karşıtı sloganlar atarak dünya devletlerinin Rusya'ya ekonomik ambargo uygulamasını, tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerini istedi.

Bir süre konsolosluk önünde slogan atan ve savaşların dünya iklimine zarar verdiğini dile getiren grup, daha sonra Odakule Meydanı'nda eylem yapan Ukraynalılara katılarak destek verdi.

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Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti - Son Dakika


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