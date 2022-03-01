İstanbul'daki Ukraynalılardan ülkeleri için yardım seferberliği - Son Dakika
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İstanbul'daki Ukraynalılardan ülkeleri için yardım seferberliği

01.03.2022 13:40
İstanbul'daki Ukraynalılardan ülkeleri için yardım seferberliği

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırısı nedeniyle zor günler yaşayan ülkeleri için İstanbul'da yardım kampanyası başlattı.

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırısı nedeniyle zor günler yaşayan ülkeleri için İstanbul'da yardım kampanyası başlattı.

Ukrayna Dayanışma Derneği tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, Zeytinburnu'ndaki derneğin deposunda toplanan bebek bezi, bebek maması, bakliyat, yorgan, battaniye, ilaç, hazır yiyecek ve içecek gibi birçok malzeme, Ukrayna'ya gönderilmek üzere paketlendi.

Ukrayna vatandaşlarından oluşan yardımseverler de derneğe gelip malzemelerin paketlenmesi için yardım etti.

Dernek üyelerinden Tetyana Özyıldız, şu ana kadar çok sayıda Türk vatandaşının yaşam malzemesi ve para yardımında bulunduğunu söyledi.

Yardım eden herkese teşekkür eden Özyıldız, "İlaçlar, kuru gıda, battaniyeler, çadırlar ve çok sayıda yaşam malzemesi yardımında bulunan oldu. Bu yardımların bir bölümü yola çıkarıldı." dedi.

Bir başka dernek üyesi Olesia Metin de bölgeye daha fazla yardım gönderilmesi gerektiğini belirtti.

İmkanı olan herkesin bu halkaya katılması için çağrıda bulunan Metin, "İmkanı olan varsa lütfen yardım etsin. Çünkü birçok yerde ulaşım yok. Farklı bölgedekilerin yiyecekleri tükeniyor. Allah bize yardımcı olsun." diye konuştu.

"Kalbimiz paramparça"

İstanbul'da 15 yıldır yaşadığını ifade eden Nataliya Anisimova ise yakınlarının Ukrayna'da olduğunu ve onlar için endişe ettiğini söyledi.

Derneğe her gün elinden geldiğince farklı malzeme getirdiğini belirten Anisimova, "Kalbimiz paramparça. Ben 2 çocuk annesiyim. Akrabalarım orada. Her gün siviller bombalanıyor. Her gün yeraltında bir bebek doğuyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki Ukraynalılardan ülkeleri için yardım seferberliği
İstanbul'daki Ukraynalılardan ülkeleri için yardım seferberliği
İstanbul'daki Ukraynalılardan ülkeleri için yardım seferberliği
İstanbul'daki Ukraynalılardan ülkeleri için yardım seferberliği

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Zeytinburnu, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki Ukraynalılardan ülkeleri için yardım seferberliği - Son Dakika


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