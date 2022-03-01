İstanbul'daki Ukraynalılardan ülkelerine yardım - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'daki Ukraynalılardan ülkelerine yardım

01.03.2022 12:33
İstanbul'daki Ukraynalılardan ülkelerine yardım

İstanbul'da yaşayan bazı Ukraynalılar, Rusya'nın saldırısı nedeniyle zor günler yaşayan ülkeleri için yardım kolisi hazırladı.

İstanbul'da yaşayan bazı Ukraynalılar, Rusya'nın saldırısı nedeniyle zor günler yaşayan ülkeleri için yardım kolisi hazırladı.

Yaklaşık 15 yıldır İstanbul'da yaşayan Ukraynalı Michael ve annesi Natalya Korusack, Ukrayna'da zor şartlar altında yaşamlarını sürdürenler için içinde battaniye, çorap, ayakkabı ve tekstil malzemeleri bulunan yardım kolilerini Ukrayna'nın Yeşilköy'deki İstanbul Başkonsolosluğu'na bıraktı.

Michael Korusack, burada yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle zor günler geçiren Ukrayna vatandaşları için evde ailece yardım malzemeleri hazırladıklarını belirterek, kolileri Ukrayna'ya gönderilmek üzere konsolosluk görevlilerine teslim ettiklerini söyledi.

Öte yandan, vize ve resmi işlemlerini yapmak üzere Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na gelenlerin işlemleri de görevliler tarafından yapılıyor.

İstanbul'daki Ukraynalılardan ülkelerine yardım
İstanbul'daki Ukraynalılardan ülkelerine yardım

YORUMLAR
500
İstanbul Boğazı 29 kamera ile izleniyor İstanbul Boğazı 29 kamera ile izleniyor Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a gelmeye devam ediyor Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a gelmeye devam ediyor

İstanbul, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki Ukraynalılardan ülkelerine yardım - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Zelenski'den dünyaya çağrı: 5 günde 56 füze atıldı, Ruslara gökyüzünü kapatın
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
12:31 Zelenski'ye suikast düzenleyecek Wagner üyeleri yakalandı! Aylık 60 dolara savaştıkları öğrenildi
12:29 Avrupa panik halinde! Putin'in 'Şeytanları' İngiltere'ye sadece 20 dakikada ulaşabiliyor
12:27 Çok eşliliğe inanan piskopos 27 farklı kadından 150 çocuk yaptı! Hikayesini duyanlar çok şaşırdı
12:05 Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür
11:01 Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenciler, saldırı anlarını anlattı: Şu anda füze saldırısı altındayız, belki bu son videomuz olur
11:50 Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten Londra'da otobüs halleri
11:49 Arda Gürel'i otopark çıkışında gören Mert Hakan Yandaş arabasına davet edip evine kadar götürdü!
11:27 Almanya'da eşini öldürdü, bahçeye gömdü, sonra hiçbir şey olmamış gibi tatile geldi: Gaziantep'te tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 12:51:07. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'daki Ukraynalılardan ülkelerine yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement