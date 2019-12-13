İstanbul'daki uluslararası fuhuş operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yurt dışından iş vaadiyle getirdikleri kadınları fuhuşa zorladığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde çalışan bir psikolog, Ataşehir'de fuhuştan işlem gören ve sınır dışı edilmek için geri gönderme merkezine getirilen Özbekistanlı 2 kadınla görüşme yaptı.

Kadınların bir suç örgütünce zorla tutuldukları ve fuhuşa zorlandıklarını ortaya çıkaran psikoloğun ihbarı ile harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı ve Ataşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

Kadınları iş vaadiyle İstanbul'a davet edip pasaportlarına el koyarak fuhuşa zorladıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin fuhuşa zorladıkları 21 kadın ise kurtarıldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i insan ticareti suçlamasıyla tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.