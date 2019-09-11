Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonları kamerada (1)
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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonları kamerada (1)

2 saat önce

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir ayda 11 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 155 kilo eroin, 150 bin ecstasy hap, 3 kilo metamfetamin, 70 kilo skank, 8 kilo afyon sakızı ile 10 kilogram kokain ele geçirdi.

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonları kamerada (1), System.String[]

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir ayda 11 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 155 kilo eroin, 150 bin ecstasy hap, 3 kilo metamfetamin, 70 kilo skank, 8 kilo afyon sakızı ile 10 kilogram kokain ele geçirdi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak 11 ilçede çeşitli operasyonlar yaptı.
Narkotik polislerinin, Pendik, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Bahçelievler, Bakırköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde bulunan adreslere düzenlediği operasyonlarda 155 kilo eroin, 150 bin ecstasy hap, 3 kilo metamfetamin, 70 kilo skank, 8 kilo afyon sakızı ile 10 kilogram kokain ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi. Operasyonlardan en dikkat çekici olanı ise ön yolcu koltuğunun airbag kısmına yapılan gizli bölge olmasıydı. Polis ekipleri ön konsolun alt kısmında bulunan bir düğmeye basarak gizli bölmeyi açmaları ve paketler halinde gizlenmiş kokainleri bulması kameralara saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinden görüntü
-Ekiplerin adreslerde arama yapmaları ve uyuşturucu maddeleri ele geçirmeleri
-Narkotik dedektör köpeginin arama yapması
-Zulalı otomobilde uyuşturucu maddelerin bulunması
-Bir başka otomobilde ki gizli düzeneğin bulunması
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Narkotik, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:15 Kaynak: DHA
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