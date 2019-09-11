İstanbul'daki uyuşturucu operasyonları kamerada

İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 155 kilo eroin, 150 bin ecstasy hap, 3 kilo metamfetamin, 70 kilo skank, 8 kilo afyon sakızı ile 10 kilogram kokain ele geçirdi. Anaokullarında animasyon yapan 2 şüpheli, okul önlerinde ayı kostümüyle uyuşturucu madde satmaya hazırlanırken yakalandı.İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1–9 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak 12 ilçede çeşitli operasyonlar yaptı. Yapılan operasyonlarda 276 kilo uyuşturucu madde ile 150 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 6'sı yabancı uyruklu 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Pendik, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Silivri ve Çatalca ilçelerinde bulunan adreslere düzenlediği operasyonlarda 155 kilo Eroin, 150 bin ecstasy hap, 3 kilo metamfetamin, 70 kilo skank, 8 kilo afyon sakızı ile 10 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 276 kilo uyuşturucu madde ile 150 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 6'sı yabancı uyruklu 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

AYI KOSTÜMLERİYLE OKUL ÇEVRESİNDE UYUŞTURUCU SATACAKLARDI

Polis ekiplerinin yaptığı dikkat çekici bir operasyon ise Beylikdüzü ilçesinde bir eve oldu. Evde bulunan şüpheliler, okulların açılmasına günler kala baskın yapan ekipler tarafından 8 kilo afyon sakızı ile yakalandı. Polis operasyon kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin anaokullarında çocukları eğlendirmek için ayı kostümleri giyerek animasyon yaptıkları tespit edildi. Afyon sakızlarını çikolataya benzeterek satmaya hazırlandıkları öğrenildi.

GİZLİ BÖLMELİ OTOMOBİL İLE GRES YAĞLARI ARASINDA EROİN

Narkotik polisleri Bayrampaşa'da bir otomobilde uyuşturucu madde olduğunu belirleyerek durdurdu. Yapılan aramalarda yolcu koltuğunun airbag kısmına yapılan hidrolik sistemle yapılmış gizli bölge buldu. Polis ekipleri ön konsolun alt kısmında bulunan bir düğmeye basarak gizli bölmeyi açarak 30 kilo eroin ele geçirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, polis eroinlerin devamının da bir TIR'da olduğunu belirleyerek çalışma başlatı. TIR'ın Esenyurt'ta olduğunu tespit eden polis ekipleri Narkotik detektör köpeği DARK ile yaptığı aramalarda gres yağları arasına gizlenmiş paketler halinde toplam 125 kilo daha eroin ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-----------

(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinden görüntü

-Ekiplerin adreslerde arama yapmaları ve uyuşturucu maddeleri ele geçirmeleri

-Narkotik dedektör köpeginin arama yapması

-Zulalı otomobilde uyuşturucu maddelerin bulunması

-Bir başka otomobilde ki gizli düzeneğin bulunması

-Genel ve detaylar

- İstanbul