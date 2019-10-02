İstanbul'daki uyuşturucu operasyonları polis kamerasında
51 dakika önce
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:49 Kaynak: DHA
ekipleri 8 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonlar kapsamında 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain ve 8 kilo reçine esrar ele geçirdi. Yapılan baskınlar polis kameraları tarafından görüntülendi. İstanbul narkotik polisleri 15-30 Eylül
tarihleri arasında Silivri
, Bayrampaşa
, Arnavutköy
, Sultangazi
, Esenyurt
, Küçükçekmece
, Fatih ve Zeytinburnu
ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain ve 8 kilo reçine esrar ele geçirdi. Operasyonlar kapsamımda bazı şüpheliler gözaltına alınırken, hassas terazi ve tabancalar ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlar polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntü Dökümü
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(Polis kamerası)
-Polis ekiplerinin bir aracının yolunu kesmesi
-Araçta bulunan şüphelilerin indirilmesi
-Ekiplerin yaptığı aramalar
-Genel ve detay görüntüler
- İstanbul
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