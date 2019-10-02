İstanbul'daki uyuşturucu operasyonları polis kamerasında
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İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:08 Kaynak: DHA
İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri 8 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonlar kapsamında 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain ve 8 kilo reçine esrar ele geçirdi. Yapılan baskınlar polis kameraları tarafından görüntülendi. İstanbul
narkotik polisleri 15-30 Eylül
tarihleri arasında Silivri
, Bayrampaşa
, Arnavutköy
, Sultangazi
, Esenyurt
, Küçükçekmece
, Fatih ve Zeytinburnu
ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain ve 8 kilo reçine esrar ele geçirdi. Operasyonlar kapsamımda bazı şüpheliler gözaltına alınırken, hassas terazi ve tabancalar ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlar polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
- İstanbul
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