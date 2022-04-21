İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheliden 11'i tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheliden 11'i tutuklandı

21.04.2022 12:05

İstanbul'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İstanbul'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ilçede düzenlenen 6 farklı operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte 45 kilo 850 gram Afyon sakızı, 71 kilo 750 gram eroin, 5 kilogram Hint keneviri ve 48 kilo 250 gram asetik anhidrat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheliden 11'i tutuklandı
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheliden 11'i tutuklandı
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheliden 11'i tutuklandı
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheliden 11'i tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheliden 11'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheliden 11'i tutuklandı - Son Dakika
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