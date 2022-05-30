Uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli tutuklandı

İstanbul'un farklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 120 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 14 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ederek satışını yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Bahçelievler, Büyükçekmece, Fatih, Güngören ve Kadıköy'deki uyuşturucu maddelerin çoğaltıldığı ve depolandığı yerleri belirleyen polis, adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda toplam 120 kilogram marihuana ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.