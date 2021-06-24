Uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilenler sergilendi - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilenler sergilendi

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen maddeler sergilendi.

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