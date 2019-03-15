Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheli, adliyeye gönderildi.

İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheli, adliyeye gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Beykoz'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 40 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:29 Kaynak: AA

Beykoz, Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, Güncel
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