İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheli, adliyeye gönderildi.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheli, adliyeye gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Beykoz'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 40 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesine sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:29 Kaynak: AA
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