İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Beykoz merkezli 5 ilçede düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Beykoz merkezli 5 ilçede düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklandı.



Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 37 şüphelinin Beykoz Adliyesindeki işlemleri tamamlandı.



Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 37 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 35'inin tutuklanmasına, yaşı küçük olan 2 şüphelinin ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.



Soruşturma kapsamında, kaçan bir şüphelinin Çanakkale'de gözaltına alındığı, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Soruşturmanın geçmişi



Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçe genelinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatmıştı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 13 Mart'ta Beykoz merkezli 5 ilçede 40 adrese şafak operasyonu düzenlenmişti.



Operasyonda, 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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