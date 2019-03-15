Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Beykoz merkezli 5 ilçede düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklandı.

İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Beykoz merkezli 5 ilçede düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 37 şüphelinin Beykoz Adliyesindeki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 37 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 35'inin tutuklanmasına, yaşı küçük olan 2 şüphelinin ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında, kaçan bir şüphelinin Çanakkale'de gözaltına alındığı, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın geçmişi

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçe genelinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 13 Mart'ta Beykoz merkezli 5 ilçede 40 adrese şafak operasyonu düzenlenmişti.

Operasyonda, 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:46 Kaynak: AA

Beykoz, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuş Operasyonunda Yakalanan Kadında Frengi Hastalığı Tespit Edildi Ahmet Kural'dan Uyuşturucu Açıklaması: Bir Takım Hatalarım Oldu İstanbul Bahçelievler'de Panik Yaratan Görüntü: Sosyal Medyadan Tepki Yağdı Atatürk Havalimanı Arazisine Yapılacak Projenin Görseli Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 19:39:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]