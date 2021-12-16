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Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 372,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 372,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

16.12.2021 13:23

Son dakika haber... İstanbul'da düzenlenen operasyonda 372 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 372 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir suç örgütünün yurt içinde ürettiği yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Büyükçekmece ve Bahçelievler'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, İran uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 372 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 372,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 372,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 372,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 372,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Metamfetamin, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 372,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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