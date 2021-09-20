İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-19 Eylül tarihlerinde Bağcılar ve Bayrampaşa'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 7 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 483 gram eroin maddesi, 300 gram metamfetamin, 70 gram esrar, 23 gram Afgan sakızı, 19 gram kokain, 2 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 130 lira ve 101 dolar para ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan 7 şüpheliden 2'si hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, kalan 2 şüphelininse tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.