İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hamade A. tutuklandı, Yusuf E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreste yapılan aramalarda, 176,4 gram esrar, 870 uyuşturucu hap ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'nde yaptığı uygulama sırasında Suriye uyruklu Yusuf E'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde buldu.

İstanbul 'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki Suriyeliden biri tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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