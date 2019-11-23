Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki Suriyeliden biri tutuklandı.

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı, System.String[]

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki Suriyeliden biri tutuklandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'nde yaptığı uygulama sırasında Suriye uyruklu Yusuf E'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde buldu.

Gözaltına alınan zanlıya uyuşturucu maddeyi sattığı belirlenen Suriyeli Hamade A. evine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda, 176,4 gram esrar, 870 uyuşturucu hap ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hamade A. tutuklandı, Yusuf E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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