İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Zeytinburnu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 500 gram uyuşturucuyu tuvalete dökmeye çalışan şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:42 Kaynak: AA
Zeytinburnu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 500 gram uyuşturucuyu tuvalete dökmeye çalışan şüpheli yakalandı.
Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Merkezefendi Mahallesi'nde bir şüphelinin evine operasyon düzenlendi.
Bu sırada yakalanacağını anlayan U.B, 500 gram civarında bonzaiyi tuvalete dökmeye çalıştığı sırada gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada 160 avro, 77 dolar ve 4 bin 175 lira bulundu.
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