İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Zeytinburnu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 500 gram uyuşturucuyu tuvalete dökmeye çalışan şüpheli yakalandı.

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Zeytinburnu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 500 gram uyuşturucuyu tuvalete dökmeye çalışan şüpheli yakalandı.

Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Merkezefendi Mahallesi'nde bir şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Bu sırada yakalanacağını anlayan U.B, 500 gram civarında bonzaiyi tuvalete dökmeye çalıştığı sırada gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 160 avro, 77 dolar ve 4 bin 175 lira bulundu.

Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı
Toptan gıda mağazasında kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi Gaziantep'te 710 polis ve helikopterle ''Torbacı'' operasyonu yapıldı Amazon'un kurucusunun Bezos'un ardından başka önemli isimler de hacklenme riski altında iddiası

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 01:39:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]