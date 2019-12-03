Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı
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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, System.String[]

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyeti Mahallesi'nde araç içerisinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Mahallede uygulama yapan ekipler, şüpheli aracı durdurarak içerisindeki Sidar D. ve Sercan K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında şeffaf poşetler içerisinde 28,21 skunk ele geçirildi. Araçta yapılan aramalarda ise 99 poşet içerisinde 150,50 gram skunk bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sercan K. tutuklandı, Sidar D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çekmeköy, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:52 Kaynak: AA
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