İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheliden 93'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheliden 93'ü tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheliden 93'ü tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 110 şüpheliden 93'ü tutuklandı.

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheliden 93'ü tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 110 şüpheliden 93'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Aralık'ta 11 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 110 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul ve Bakırköy adliyelerine sevk edildi.

Zanlılardan 93'ü "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon hakkında

Polis ekiplerince, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Esenyurt, Güngören, Beyoğlu, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Pendik ve Sultanbeyli'de 115 adrese düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 131 kişiden 110'u yakalanmış, adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 646 gram esrar, 45 gram kokain, 5 bin 795 gram bonzai ve 4 bin 600 ecstasy hap ele geçirilmişti.

İstanbul, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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