İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, System.String[]

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kartal İlçe Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨ ekipleri, Atalar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce 12 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, söz konusu adreste ve önünde bulunan araçta, 1 kilo 361 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tu¨fek, 20 adet 9 mm fişek ve uyuşturucudan elde edilen bir miktar para ele geçirdi.

Adreste bulunan Çağdaş Mahmut D. (26), Yaren M. (21), Damla K. (22) ve Kaan Can S. (20) gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında adresteki uyuşturucu maddelerin Salih T. (21) ve Ozan D'ye (26) ait olduğunu ve bu adresi uyuşturucu satışı için kullandıklarını tespit eden polis, Salih T'yi 14 Ocak'ta Yakacık Kartal Caddesi'nde, Ozan D'yi ise 16 Ocak'ta Atalar Mahallesi'nde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Salih T. ve Ozan D. tutuklanırken, Çağdaş Mahmut D, Yaren M, Damla K. ve Kaan Can S. serbest bırakıldı.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:56 Kaynak: AA
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