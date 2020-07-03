İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 56 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, uyuşturucu madde, silah ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilmişti.

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