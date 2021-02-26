İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Iğdırlı girişimci 50 milyon tona yakın rezerv keşfetti! Bölge halkının keyfine diyecek yok

Hadi salgına rağmen kongre yaptınız anladık da davul zurna çaldırıp omuzlara çıkmak nedir

ABD'deki gelişmeyle dolar ve euro fırladı! Son bir ayın en yüksek seviyesini gördüler

Maltepe'de vatandaşlar "Çöplerimizi siz toplayın" diye İBB'yi aradı, işte aldıkları yanıt

İstanbul'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 Şubat tarihinde Beykoz, Ümraniye, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)