İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçileri, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir binanın çatı katında uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Hüseyin Emre U'yu (20) gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, 2 kilo 868 gram gram toz esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

"Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "açıktan hırsızlık" ve "mala zarar vermek" suçlarından 20 kaydı bulunan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Yavuz Selim Mahallesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:46 Kaynak: AA

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