İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
6 saat önce
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Otogarında düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üst aramasında, şeffaf poşetler içerisinde 599,68 gram toz esrar, 21,4 gram metamfetamin ve 1,1 gram kokain bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:52 Kaynak: AA
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