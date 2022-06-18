İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

18.06.2022 11:30
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Tuzla'da uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, Aydınlar Mahallesi'nde polis ekiplerince yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçtaki E.E. ve F.V'nin üst araması ile otomobildeki detaylı aramada, 13 adet satışa hazır halde toplam 17,61 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1500 lira bulundu.

Çalışmaların devamında şüphelilerin, Pendik'teki Fatih Mahallesi'nde bulunan bir iş yerini, narkotik madde ticareti için kullandıklarının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda buradaki B.G, F.K. ve Y.S.Y, gözaltına alındı. Söz konusu adreste yapılan aramada 810 gram uyuşturucu madde ile bir hassas terazinin yanı sıra uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 dolar, 7 bin 555 lira ve 2 gram altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden F.K, Y.S.Y, E.E. ve F.V, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Zanlı B.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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