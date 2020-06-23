İstanbul'daki yağış - Son Dakika

İstanbul'daki yağış

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor

Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki bazı ilçelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak devam ediyor. Bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oluyor.

Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu İBB Trafik verilerine göre saat 16.13 itibarıyla yüzde 45 oldu.

Beşiktaş'taki Dolmabahçe Caddesi ile kentin diğer ana arterleri ve caddelerinde oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı. Bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağmura hazırlıksız yakalandılar

Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Ortaköy Dereboyu Caddesi'ndeki Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı İstanbul Ofisi önünde bulunan ağaç devrilerek mazgalları tıkadı. Bu nedenle caddede yoğun su birikintisi oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle devrilen ağaç olay yerinden kaldırıldı.

Ayvansaray ve Halıcıoğlu metrobüs duraklarında yağış nedeniyle vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Balat sahilinde balık tutan ve yürüyüş yapan vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde kurulan pazarda sel suları pazar esnafına zor anlar yaşattı. Esnaf, mallarını korumak için çeşitli önlemlere başvurdu. Bazı evlerde ise su baskınları meydana geldi.

Hortum oluştu

Yağış nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nde oluşan hortum ise vatandaşların telefon kameralarına yansıdı.

Çekmeköy Madenler Köprüsü'nün altında biriken su nedeniyle trafiğe kapanan Şile yönü, itfaiye ve belediye ekiplerinin tahliye işlemlerinin ardından trafiğe açıldı.

Bazı vatandaşların araçlarını zaman zaman meydana gelen doludan korumak için battaniye, yorgan, karton ve branda gibi çeşitli eşyalarla örtmeye çalıştığı görüldü.

Esenyurt'ta dere taştı

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde de dere taşması sonucu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç su altında kaldı. Fırtına nedeniyle uçan çatıların üzerine düştüğü araçlarda hasar meydana geldi. Bazı sürücülerin su baskınından korunmak için araçlarının üzerine çıktığı görüldü.

Ayrıca itfaiye ekipleri, Esenyurt'ta su basan bir bodrum katta engelli bir vatandaşın bulunabileceği bilgisi üzerine evin korkuluklarını keserek kurtarma çalışması başlattı.

Çatalca'da da bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. İlçede oluşan hortum nedeniyle bazı binalarda hasar meydana geldi. Çatalca yolundaki bir dubleks evin çatısının uçtuğu, bahçesindeki ağaçların koptuğu, bahçe çitlerinin devrildiği gözlendi. Ayrıca, şiddetli rüzgar nedeniyle evin önündeki elektrik direği de devrildi.

Öte yandan, Silivri Selimpaşa'da yolda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki yağış - Son Dakika

Son Dakika

21:30 Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım 20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 17:08 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi 16:10 Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadının kurtarılma anı kamerada 15:18 AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:56 Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
22:24
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
22:03
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
21:48
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
21:47
Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
21:38
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
21:22
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
21:22
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 23:12:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'daki yağış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]