İstanbul'daki yağış - Son Dakika

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki bazı ilçelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak devam ediyor. Bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oluyor.

Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu İBB Trafik verilerine göre saat 16.13 itibarıyla yüzde 45 oldu.

Beşiktaş'taki Dolmabahçe Caddesi ile kentin diğer ana arterleri ve caddelerinde oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı. Bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağmura hazırlıksız yakalandılar

Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Ortaköy Dereboyu Caddesi'ndeki Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı İstanbul Ofisi önünde bulunan ağaç devrilerek mazgalları tıkadı. Bu nedenle caddede yoğun su birikintisi oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle devrilen ağaç olay yerinden kaldırıldı.

Ayvansaray ve Halıcıoğlu metrobüs duraklarında yağış nedeniyle vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Balat sahilinde balık tutan ve yürüyüş yapan vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde kurulan pazarda sel suları pazar esnafına zor anlar yaşattı. Esnaf, mallarını korumak için çeşitli önlemlere başvurdu. Bazı evlerde ise su baskınları meydana geldi.

Hortum oluştu

Yağış nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nde oluşan hortum ise vatandaşların telefon kameralarına yansıdı.

Çekmeköy Madenler Köprüsü'nün altında biriken su nedeniyle trafiğe kapanan Şile yönü, itfaiye ve belediye ekiplerinin tahliye işlemlerinin ardından trafiğe açıldı.

Bazı vatandaşların araçlarını zaman zaman meydana gelen doludan korumak için battaniye, yorgan, karton ve branda gibi çeşitli eşyalarla örtmeye çalıştığı görüldü.

Esenyurt'ta dere taştı

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde de dere taşması sonucu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç su altında kaldı. Fırtına nedeniyle uçan çatıların üzerine düştüğü araçlarda hasar meydana geldi. Bazı sürücülerin su baskınından korunmak için araçlarının üzerine çıktığı görüldü.

Ayrıca itfaiye ekipleri, Esenyurt'ta su basan bir bodrum katta engelli bir vatandaşın bulunabileceği bilgisi üzerine evin korkuluklarını keserek kurtarma çalışması başlattı.

Çatalca'da da bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. İlçede oluşan hortum nedeniyle bazı binalarda hasar meydana geldi. Çatalca yolundaki bir dubleks evin çatısının uçtuğu, bahçesindeki ağaçların koptuğu, bahçe çitlerinin devrildiği gözlendi. Ayrıca, şiddetli rüzgar nedeniyle evin önündeki elektrik direği de devrildi.

Öte yandan, Silivri Selimpaşa'da yolda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.