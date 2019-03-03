İstanbul'daki Yangının Şüphelisi Hatay'da Gözaltına Alındı
26 dakika önce
ISTANBUL'un Beyoğlu ilçesinde 4 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili aranan şüpheli Hatay'da gözaltına alındı.
ISTANBUL'un Beyoğlu
ilçesinde 4 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili aranan şüpheli Hatay
'da gözaltına alındı.
Beyoğlu'ndaki bir binada 4 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı yangınla ilgili aranan şüpheli Hatay İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü, daha sonra İstanbula sevk edileceği öğrenildi.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:53 Kaynak: DHA
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