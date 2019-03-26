İstanbul'daki Yatırımlar Kırklareli'ne İlgiyi Artırdı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İstanbul'daki önemli yatırımların Kırklareli'ne de ilgiyi artırdığını belirtti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İstanbul'daki önemli yatırımların Kırklareli'ne de ilgiyi artırdığını belirtti.



Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin Avrupa'ya komşu ve İstanbul'a yakınlığı ile avantajlı bir durumda olduğunu söyledi.



İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul Projesi ile Trakya'daki OSB'lere ilginin arttığını anlatan Vali Bilgin, yerli ve yabancı yatırımcılar ile görüşmeler yaptıklarını ifade etti.



Yatırım için yer arayanlara Kırklareli'nin önemli avantajlar sunduğunu anlatan Bilgin, "Kırklareli olarak nitelikli sanayi tesislerine sahibiz. Özellikle Türkiye'nin en büyük ilaç sanayi tesislerine ev sahipli yapıyoruz. OSB'mizin de ilaç sanayi başta olmak üzere stratejik ürünlerin üretilmesi konusunda çalışmaları var." dedi.



Vali Bilgin, Tekirdağ'ın tarım arazilerine "büyük ova koruma alanı" ilan edilmesi nedeniyle sanayi yatırımları açısından sınırlama getirildiğini aktararak, "Bizim bölgemizde özellikle Vize, Pınarhisar, Babaeski ve Lüleburgaz'daki tarım alanlarında çok rahat OSB alanları yapabiliriz." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Marmaray'da Gergin Dakikalar! Yüzlerce Yolcu Vagonlarda Bekletildi

Binali Yıldırım YouTuber Oldu! İlk Konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı

Binali Yıldırım: İstanbul'dan Daha Çok Vergi Almamız Gerekiyor

Seçime 5 Gün Kala Son Anket! 2 Büyükşehir El Değiştiriyor