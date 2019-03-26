Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Yatırımlar Kırklareli'ne İlgiyi Artırdı

İstanbul'daki Yatırımlar Kırklareli'ne İlgiyi Artırdı

28 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İstanbul'daki önemli yatırımların Kırklareli'ne de ilgiyi artırdığını belirtti.

İstanbul'daki Yatırımlar Kırklareli'ne İlgiyi Artırdı, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İstanbul'daki önemli yatırımların Kırklareli'ne de ilgiyi artırdığını belirtti.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin Avrupa'ya komşu ve İstanbul'a yakınlığı ile avantajlı bir durumda olduğunu söyledi.

İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul Projesi ile Trakya'daki OSB'lere ilginin arttığını anlatan Vali Bilgin, yerli ve yabancı yatırımcılar ile görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Yatırım için yer arayanlara Kırklareli'nin önemli avantajlar sunduğunu anlatan Bilgin, "Kırklareli olarak nitelikli sanayi tesislerine sahibiz. Özellikle Türkiye'nin en büyük ilaç sanayi tesislerine ev sahipli yapıyoruz. OSB'mizin de ilaç sanayi başta olmak üzere stratejik ürünlerin üretilmesi konusunda çalışmaları var." dedi.

Vali Bilgin, Tekirdağ'ın tarım arazilerine "büyük ova koruma alanı" ilan edilmesi nedeniyle sanayi yatırımları açısından sınırlama getirildiğini aktararak, "Bizim bölgemizde özellikle Vize, Pınarhisar, Babaeski ve Lüleburgaz'daki tarım alanlarında çok rahat OSB alanları yapabiliriz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:00 Kaynak: AA

Lütfullah Bilgin, OSB, İstanbul, Kırklareli, Güncel
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