İstanbul'daki "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'daki 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması - Son Dakika

İstanbul'daki "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

59 dakika önce

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, 8 bin 630 kişinin GBT (Güvenlik Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı, aranan 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'daki

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, 8 bin 630 kişinin GBT (Güvenlik Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı, aranan 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan koordinasyonunda 6 Mart Cuma akşamı kent genelinde bu yılın 5. uygulaması yapıldı.

Asayiş uygulamasına, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı Şubelerinin yanı sıra, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri katıldı.

Toplamda 8 bin 630 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, bin 768 araç kontrol edildi, 13 araç trafikten çekildi.

Bu arada, 246 iş yerinin denetlendi, usule uymayan 14'ü hakkında yasal işlem yapıldı.

99 bin 727 lira da trafik cezası kesildi.

İstanbul, Yeditepe, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:04 Kaynak: AA
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