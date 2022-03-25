İstanbul'daki Yemenliler, Husilerin saldırılarını kınadı - Son Dakika
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İstanbul'daki Yemenliler, Husilerin saldırılarını kınadı

25.03.2022 15:51
İstanbul'daki Yemenliler, Husilerin saldırılarını kınadı

İstanbul'da yaşayan Yemenliler, İran destekli Husilerin saldırılarını protesto etti.

İstanbul'da yaşayan Yemenliler, İran destekli Husilerin saldırılarını protesto etti.

Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen Yemenliler, İran destekli Husilerin yaptıkları insan hakları ihlalini ve başkent Sana'da bulunan Türk Şehitlik Anıtı'na saldırıyı düzenledikleri protestoyla kınadı.

Arapça yapılan açıklamalarda, Husilerin yaptıklarının kabul edilemeyeceği belirtilerek, uluslararası topluma Husilerin silahsızlandırılması konusunda çağrıda bulunuldu.

Yemenliler adına açıklamayı okuyan Abdullah Almekhlafi, "Bizler darbeci, çağın ve hukukun ruhundan uzak, mezhepçi ve baskıcı Husi milislerinin Yemen'de sistematik bir şekilde işlediği suçları kınıyoruz. Bu milislerin, Yemen'de en başta darbe ile devleti gasbetmeye başlayarak, cinayetler, bombalamalar, cezaevinde işkenceler ve son olarak başkent Sana'da tarihi eser olan Türk Şehitlik Anıtı'na yönelik saldırılar ile tarihi mirası ve kültürel çeşitliliği ortadan kaldırmak gibi her gün halkımıza karşı işledikleri insanlık suçunun karşısında olduğumuzu ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Husilerin yaptıklarının Yemen halkını temsil etmediğini belirten Almekhlafi, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumu, Yemen ile ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasında ve bunun sonucunda Husi milislerinin silah tedarikini yasaklayarak, onların silahsızlandırılmasında ve şehirlerden çıkmalarına yol açacak tedbirlerin uygulanmasında sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz. Bunun yanı sıra insan hakları ihlallerine ilişkin hesap verebilirlik mekanizmalarının etkinleştirilmesiyle beraber, ülkede demokrasiye geçiş sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini hatırlatıyoruz."

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İstanbul, Protesto, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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