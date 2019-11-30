İstanbul'daki yerel marketlerin yıllık cirosu 25 milyar lirayı aşıyor

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, İstanbul'da yerel perakendecilerin 1705 marketle tüketiciye hizmet verdiğini belirterek, yerel marketlerin yıllık cirosunun 25 milyar lirayı aştığını söyledi.

Güzeldere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na (TPF) bağlı İstanbul PERDER'in, 42 üyesinin 1705 şubesiyle şehrin geneline yayılan bir ağa sahip olduğunu söyledi.

Derneğe bağlı bu üyelerin 30 bin 500 bin kişiyi istihdam ettiğini dile getiren Güzeldere, İstanbul'da perakende sektöründe faaliyet gösteren ve 2'den fazla şubesi olan yerli perakendecilerin derneğe üye olabildiğini anlattı.

Güzeldere, İstanbul PERDER üyelerinin yıllık cirosunun 25 milyar lirayı bulduğunu ifade ederek, TPF'ye bağlı dernekler arasındaki en yüksek ciro ve üye sayısına sahip olduklarını bildirdi.

Yerel perakende zincirlerinin gelişen piyasa şartlarına uygun faaliyetlerini sürdürebilmesi ve tüketiciye hizmet sunabilmesi için faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Güzeldere, derneğin, üyelerine ve sektörün gelişimine katkı sunmak için düzenlediğini etkinliklerden bahsetti.

"Yerel üretici ile perakendeciyi bir araya getireceğiz"

Güzeldere, müşterilerinin derdiyle dertlenen bir yapı olduklarını eve tüketicilere kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunmayı amaçladıklarını belirterek, aynı zamanda yerli üreticiyi de desteklemeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bu kapsamda 10-11 Aralık'ta Wow Convention Center'da 5. Yerli Market Haftası'nı düzenleyeceklerini dile getiren Güzeldere, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu'da yöresel ve kahraman markalar var. Eskiden ilkokullarda 'yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı' şeklinde bir söz vardı. Bu anlayışın tekrardan tüm tüketicilerde hakim olması, yerel üreticilerin korunması, küçük ve orta ölçekli üreticilerimizin İstanbul pazarına girmesi, yerel üreticiler ile perakendecilerin bir araya gelmesi amacıyla Yerli Market Haftası'nın beşincisini gerçekleştireceğiz. Burada yerel üreticiler direkt perakendeciler ile B2B görüşmeler yapabilecek, ürünlerini tanıtabilecek ve pazarlayabilecek."

Güzeldere, etkinlik kapsamında panel ve söyleşilerin düzenleneceğini kaydederek, panellerde ana temanın, "aile şirketlerinde sürekliliğin ve başarının nasıl devam ettirileceğine" dair olacağını söyledi.

Bu yıl e-ticaret konusunun da ciddi anlamda işleneceğini ifade eden Güzeldere, aynı zamanda fuarda da ürünlerin sergilenebileceğini bildirdi.

Satışta kadın istihdamının da konuşulacağı etkinlikte, bağımlılıkla mücadelenin ele alınacağını dile getiren Güzeldere, coğrafi işaretli ürünlerin perakendeye katkısının değerlendirileceğini anlattı.

"Yerel üreticiler ulusal markaya dönüşsün istiyoruz"

Güzeldere, 4 yıldır, yerel üreticileri direkt perakendecilerle buluşturduklarını belirterek, "Burada istiyoruz ki doğru üretici ile doğru perakendeci bir araya gelsin, aradaki bariyerler kalksın, yerel üreticiler ulusal markaya dönüşsün." diye konuştu.

Bu sayede yerel üreticinin desteklendiğini dile getiren Güzeldere, önceki organizasyonlar sayesinde yerelden ulusala açılan markaların bulunduğunu ifade etti.

Güzeldere, özellikle gıda dışındaki ürünlerde yerel markalar dışındaki şirketlerin ciddi ağırlığının bulunduğunu kaydederek, gıdada olduğu gibi o alanlarda da oranı yükseltmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.