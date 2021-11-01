İstanbul'daki zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi - Son Dakika

İstanbul'daki zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi
01.11.2021 10:25
Şişli'deki zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sebebiyle Piyalepaşa bulvarında uzun araç kuyrukları oluştu.
Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 08.30 sıralarında edinilen bilgiye göre havanın yağışlı olması nedeniyle önündeki aracın durduğunu fark edemeyen sürücü önündeki araca çarptı. Arkadan gelen araçlar da kazaya karıştı. 7 aracın birbirine girdiği kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Sürücüler araçlarından çıkarak olay yerine trafik ekibi çağırdı. Kazaya karışan araçlar nedeniyle Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
"BİZ FARK ETMEDİK ÇARPTIK"
Kazaya karışan Onur Almaç "Biz yolumuzda gidiyorduk. Önümüzde gri bir araba vardı. O önüne çekince biz fark etmedik zaten çarptık. Diğer arabalar da bize çarptı. Yol da kaygandı. Zincirleme trafik kazası yaptık" dedi. Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
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