İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

23.07.2022 20:17
İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinde Ankara istikametine giden 4 otomobil ile 1 motosikletin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu ile bir otomobilin şoförü hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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Kaynak: AA

Zeytinburnu, Cevizlibağ, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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