Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan 2 Alman uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi
Son Dakika Güncel İstanbul'dan 2 Alman uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika

İstanbul'dan 2 Alman uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

6 saat önce

Alman uyruklu iki kadın yabancı terörist savaşçı, İstanbul Havalimanından tarifeli uçakla Almanya'nın Frankfurt kentine gönderildi.

İstanbul'dan 2 Alman uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi, System.String[]

Alman uyruklu iki kadın yabancı terörist savaşçı, İstanbul Havalimanından tarifeli uçakla Almanya'nın Frankfurt kentine gönderildi.

İçişleri Bakanlığının Türkiye'de yakalanan yabancı uyruklu teröristlerin ülkelerine gönderme işlemleri kapsamında iki Alman uyruklu kadın yabancı terörist savaşçı daha İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Yabancı terörist savaşçıların, emniyet görevlileri eşliğinde aprondan bindirildikleri uçak, Almanya'nın Frankfurt kentine hareket etti.

İçişleri Bakanlığının sınır dışı edileceklerini bildirdiği ABD ile Danimarka uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı 11 Kasım'da, 6 Alman uyruklu, 1 Birleşik Krallık uyruklu olmak üzere 7 yabancı terörist savaşçı dün, 1 ABD'li, 2 Alman olmak üzere 3 yabancı terörist savaşçı ise bugün ülkelerine gönderildi. İstanbul Havalimanı'ndan şimdiye kadar toplam 12 yabancı terörist savaşçı gönderilmiş oldu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:20 Kaynak: AA
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