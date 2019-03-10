Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan 2 ayda 15 milyon kişi uçtu

İstanbul'dan 2 ayda 15 milyon kişi uçtu

1 saat önce

Bu yılın ocak ve şubat döneminde Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından yapılan iç ve dış hat seferleriyle taşınan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 216 bin 490 arttı.

İstanbul'dan 2 ayda 15 milyon kişi uçtu, System.String[]
Bu yılın ocak ve şubat döneminde Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından yapılan iç ve dış hat seferleriyle taşınan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 216 bin 490 arttı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:50 

Sabiha Gökçen, Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Ekonomi
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