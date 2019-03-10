İstanbul'dan 2 ayda 15 milyon kişi uçtu
1 saat önce
Bu yılın ocak ve şubat döneminde Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından yapılan iç ve dış hat seferleriyle taşınan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 216 bin 490 arttı.
Bu yılın ocak ve şubat döneminde Atatürk
, Sabiha Gökçen
ve İstanbul
havalimanlarından yapılan iç ve dış hat seferleriyle taşınan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 216 bin 490 arttı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:50
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