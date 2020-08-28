İstanbul'dan 4 gün önce çalınan araçla Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika

Anadolu Otoyolunda çalıntı araçla yakalanan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Yapılan incelemede, aracın plakasının ikiz plaka olduğu ve 4 gün önce İstanbul'dan çalındığı belirlendi.
Bunun üzerine gözaltına alınan sürücü C.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 20:27 - Kaynak: AA
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