Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan 7 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
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İstanbul'dan 7 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığının sınır dışı edileceklerini bildirdiği Alman uyruklu 6, Birleşik Krallık uyruklu bir olmak üzere 7 yabancı uyruklu terörist ülkelerine gönderildi.

İstanbul'dan 7 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığının sınır dışı edileceklerini bildirdiği Alman uyruklu 6, Birleşik Krallık uyruklu bir olmak üzere 7 yabancı uyruklu terörist ülkelerine gönderildi.

Öğleden sonra İstanbul İl Göç İdaresinin aracıyla İstanbul Havalimanına getirilen ve apronda araçtan indirilen ikisi erkek, dördü kadın Alman uyruklu 6 yabancı terörist savaşçı, Berlin'e gidecek tarifeli uçağa yönlendirildi. Kadınlardan birinin kucağında bebek olduğu görüldü. Uçak, Almanya'nın başkenti Berlin'e saat 16.15'te hareket etti.

Birleşik Krallık uyruklu bir yabancı terörist savaşçı da sınır dışı edilerek Londra'ya gönderildiğini belirten emniyet yetkilisi, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade işlemlerine devam edildiğini bildirdi.

Birleşik Krallık, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:00 Kaynak: AA
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