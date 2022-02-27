İSTANBUL'DAN AĞRI'YA GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDULAR - Son Dakika
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İSTANBUL'DAN AĞRI'YA GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDULAR

27.02.2022 09:54

İSTANBUL'da yaşayan 5 genç, topladıkları spor malzemeleri, giysi, oyuncak ve çeşitli kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeleri Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Hallaç ve Yangınyurt köylerindeki 102 çocuğa dağıttı.

İSTANBUL'da yaşayan 5 genç, topladıkları spor malzemeleri, giysi, oyuncak ve çeşitli kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeleri Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Hallaç ve Yangınyurt köylerindeki 102 çocuğa dağıttı.

İstanbul'da yaşayan 5 arkadaş, Ağrı'ya gönül köprüsü kurdu. Sosyal medyada gördükleri bir fotoğraf üzerine harekete geçen Mehmet Zeytuncu ve arkadaşları, spor malzemesi, giysi, oyuncak ve kırtasiye malzemesi topladı. Ağrı'da çocuklara yönelik yardımlarıyla bilinen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Mimar olan Lütfü Yiğit'le irtibata geçen Zeytuncu ve arkadaşları, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği Hallaç ve Yangunyurt köyündeki çocuklara dağıtmak üzere yola çıktı. Yardımsever arkadaşlar, hediye paketlerini her iki köydeki 102 çocuğa dağıttı.

KARLAR ÜSTÜNDE TERLİKLE DOLAŞIYORLARDI

Sosyal medyada karlar üstünde terlikle dolaşan çocukların fotoğrafını görünce bu çalışmayı yapmaya karar verdiklerini söyleyen Mehmet Zeytuncu, "Bu beni çok etkiledi. Bunun üzerine bir şey yapmaya karar verdim. Çevremdeki insanlardan elimden geldiğince bir şeyler topladım. Buna arkadaşlarım da dahil oldu. Sonra da kendimi burada kardeşlerimin yanında buldum. Buraya bence birçok insanın gelmesi, görmesi ve farkındalık oluşturulması gerekiyor. Buradaki kardeşlerimiz için mutlaka herkesin bir şeyler yapması gerekiyor. Gerçekten buradaki kardeşlerimiz çok temiz insanlar. Umarım bu güzel ve prıl pırıl bakışlarını hiçbir zaman kaybetmezler. Burada eğer bu kardeşlerimize yeteri kadar imkan verilirse ben eminim ki geleceğimiz için çok başarılı olup bizler için büyük adımlar atacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

2 YILDIR YARDIM DAĞITIYOR

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne 2 yıl önce atandığını ve eşi Hatice Bolat Yiğit'le birlikte çocuklara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Lütfü Yiğit, "Mehmet Zeytuncu ve arkadaşlarının destekleriyle Yaygınyurt köyünde 52, Hallaç köyünde ise 50 öğrenciye hediyelerini ulaştırdık. Çocukların ihtiyaçları ne ise ona göre hediyeler alıyoruz" dedi.

İSTANBUL'DAN AĞRI'YA GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDULAR
İSTANBUL'DAN AĞRI'YA GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDULAR
İSTANBUL'DAN AĞRI'YA GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDULAR

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Doğubeyazıt, İstanbul, gençlik, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DAN AĞRI'YA GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDULAR - Son Dakika


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