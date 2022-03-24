İstanbul'dan Akçakoca'ya gelince yakalandı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'de silahla tehdit, ruhsatsız silah ve mermi alma ve taşıma suçlarından araması olan zanlı Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Akçakoca Ulçesinde hakkında suç kaydı bulunan H. Ş. isimli şahsın İstanbul'dan Akçakoca'ya gelince Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Silahla tehdit, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma olmak üzere toplam 3 suç kaydı olan zanlı Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - DÜZCE