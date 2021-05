İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen baba çocuğunu görmek için geldiği Samsun'dan eli boş döndü - Son Dakika

İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen baba çocuğunu görmek için geldiği Samsun'dan eli boş döndü

Çocuğunu görmek için defalarca eski eşinin oturduğu apartmanın önüne gelen baba, polislerden yardım istemesine rağmen çocuğunu göremedi

SAMSUN - İstanbul'da 5 yıl önce boşandığı eşine süresiz nafaka ödemesine karar verilen Erkan Can, velayeti eski eşinde olan 5 yaşındaki çocuğunu görmek için İstanbul'dan Samsun'a geldi. Eski eşinin apartmanının önüne giden Erkan Can, eli boş döndü.

İstanbul Beykoz'da yaşayan Erkan Can'ın iddiaya göre boşandığı eşine mahkemece 300 bin TL ile aylık 2 bin TL nafaka ödemesine hükmedildi. 'Nafaka mağduru' olduğunu söyleyen Erkan Can, eşinin kendisine oyun oynadığını ve 4 ticari aracına da haciz kararı aldırdığını iddia etti. Kendisinin nafaka mağduru olduğunu belirten Can, mağduriyetini duyurmak için İstanbul'dan Ankara'ya yürüdü. Daha sonra velayeti eski eşinde olan çocuğunu görmek için Samsun'a eski eşinin evinin önüne gelen Erkan Can'a kimse kapıyı açmadı. Eski eşinin telefona cevap vermemesi ve kapıyı açmaması nedeniyle Can çocuğunu göremeden geri döndü.

"Çocuğumu görmek için evin önünde günlerce bekledim"

Bina önünde açıklama yapan Erkan Can, "Eski eş mağduruyum, nafaka mağduruyum. Çocuk haczine mağdur kalıyorum. Ebeveyn yabancılaştırma sendromuna maruz kalıyorum. Avukatıyla birlikte çeşitli tuzaklar neticesinde araçlarıma, evime hacizler getirdiler. Çocuğumun ve eski eşimin oturduğu apartmana defalarca geldim. Çocuğumu görmek için evin önünde günlerce bekledim. Ama hiçbir şekilde çocuğumu göstermediler. Bugün yine buradayım. Çocuğumun zarar görmemesi için polis eşliğinde veya haciz şeklinde onu almak istemiyorum. Hanımefendinin yaptığı canilikler, bütün itiraflar mevcut. Avukatıyla birlikte yaptıkları planlar mevcut. Hepsini itiraf ediyor. Kendisinin hasta olduğunu fakat hastaneye gittiğinde doktorun 'Eğer tedavi görürsen çocuğun senden alınacak' diye söylemleri oluyor. Şimdi size soruyorum, bir anne 1 buçuk yaşındaki çocuğunu trafiğe açık bir yolda önden 3 metre mesafe olmak kaydıyla yürütüyor ve beni görüntülü arıyor. Az sonra çocuğuna araba çarpacak ve havaya uçacak. Bu kadının ceza alması için ne yapmam gerekiyor? İlla benim çocuğumun ölmesi mi gerekiyor? Diyeceksiniz ki bunca zaman niye şikayet etmediniz? Çünkü 'ruh hastası olduğunu ve rahatsız olduğunu' ifade etti. Ben de kendisine yardım etmek amacıyla defalarca yardımda bulunmaya çalıştım. Bu durumdaki birini herhalde şikayet edemezsiniz. Bugün geldiğimiz noktada her şeyin bir plan, bir tuzak olduğunu öğrendiğim için artık bu hak arayışına başladım. İstanbul'dan Ankara'ya yürüdüm. Devlet büyüklerine sesimi ulaştırmaya çalışıyorum" dedi.

Nafaka mağduru olduğuna dikkat çekmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Erkan Can, 19 Mayıs tarihinde İstanbul'dan Ankara'ya kadar tekrar yürüyeceğini sözlerine ekledi.