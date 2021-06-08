İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Türkiye Aile Birliği üyeleri Bolu'ya ulaştı - Son Dakika

Süresiz nafaka ve çocuk haczi gibi konulara dikkati çekmek için İstanbul'dan Ankara'ya Türkiye Aile Birliği çatısı altında "Adalet Yürüyüşü" gerçekleştiren çeşitli dernek ve platformlara üye bir grup Bolu'ya ulaştı.

Bolu Adliyesi önünde toplanan grup, "Çocuk haczi insanlık suçudur", "Çocuklar babasız kalmasın", "Nafakaya acil ve adil düzenleme" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan Türk Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, Bolu'da konularının 6284 nolu yasa olduğunu, yasanın iptalini istediklerini söyledi.

Nafaka mağdurları, 11 Haziran'da Ankara'da basın açıklaması yapacak.