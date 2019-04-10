İstanbul'dan Antalya'ya Arkadaşını Ziyarete Giden Kırgız Kadın Kaçırıldı
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ANTALYA'da oturan arkadaşını İstanbul'dan ziyarete giden Kırgızistanlı Perzat H., çarşıda gezerken yanlarına otomobille yaklaşan Aziz simli bir kişi tarafından kaçırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:54 Kaynak: DHA
ANTALYA'da oturan arkadaşını İstanbul
'dan ziyarete giden Kırgızistanlı Perzat H., çarşıda gezerken yanlarına otomobille yaklaşan Aziz simli bir kişi tarafından kaçırıldı.
Olay, saat 15.30 sırasında Kızılsaray Mahallesi 60 Sokak'ta iddiaya göre şöyle meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Kırgızistan vatandaşı Perzat H., Antalya
'da oturan vatandaşı Askhim J.'yi ziyarete geldi. İki kadın çarşıya gezmeye gitti. Ancak bu sırada yanlarına yaklaşan bir otomobilden inen ve daha önceden tanıdıkları 'Aziz' adlı kişi, Perzat H.'yi zorla otomobile bindirip, kaçırdı. Askhim J. polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekiplerine, Askhim J., 'Aziz' olarak tanıdığı kişinin arkadaşını kaçırdığını söyledi. Arkadaşıyla ortak kullandığı çantasının da şüpheli tarafından alındığını iddia eden Askhim J., "İçinde bir miktar para ve pasaportum vardı. Arkadaşımı neden kaçırdı bilmiyorum" dedi. Polis
, şüphelinin açık kimliği ile otomobilinin plakasını tespit etmek için çalışma başlattı.
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