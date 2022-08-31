Hamamdan çıktıktan sonra kayboldu! Saatler sonra ormanlık alanda çıplak halde bulundu - Son Dakika
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Hamamdan çıktıktan sonra kayboldu! Saatler sonra ormanlık alanda çıplak halde bulundu

31.08.2022 03:30

İstanbul'dan arkadaşı ile Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat kaplıcasına gelip hamamdan çıktıktan sonra kaybolan psikolojik sorunları olan kadın saatler sonra ormanlık alanda çıplak bir halde bulundu. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat kaplıcalarına arkadaşı ile gelen Yasemin G. (24), hamama girdi. Saat 17.00 sıralarında hamamdan çıkan kadın, kayboldu. 4 saat boyunca arama yapan fakat bulamayan arkadaşı, durumu Jandarma komutanlığı ekiplerine haber verildi.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Jandarma komutanlığı ekipleri de AFAD, arama kurtarma, ANDA ekiplerine haber verdiler. Oylat çevresindeki ormanlık alanda arama çalışması yapan ekipler, 1 kilometre mesafede Saadet mahallesi mevkiinde kadını buldular. Çıplak halde bulunan kadına kıyafetlerini giydiren arama kurtarma ekipleri, araçlarına alarak Oylat'a getirdiler.

Oylat kaplıcalarında kaybolan kadın, ormanlık alanda çıplak halde bulundu

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

İstanbul, İnegöl, Bursa, Saat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamamdan çıktıktan sonra kayboldu! Saatler sonra ormanlık alanda çıplak halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamamdan çıktıktan sonra kayboldu! Saatler sonra ormanlık alanda çıplak halde bulundu - Son Dakika
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