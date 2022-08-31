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Kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Hamamdan çıktıktan sonra kayboldu! Saatler sonra ormanlık alanda çıplak halde bulundu - Son Dakika

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