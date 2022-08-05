İstanbul'dan Avrupa'ya kargoyla tarihi eser kaçakçılığı: Binin üzerinde sikke ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'dan Avrupa'ya kargoyla tarihi eser kaçakçılığı: Binin üzerinde sikke ele geçirildi

05.08.2022 10:33
İstanbul'dan Avrupa'ya kargoyla tarihi eser kaçakçılığı: Binin üzerinde sikke ele geçirildi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, kargoyla ülke dışına tarihi eser göndermeye çalışan 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, kargoyla ülke dışına tarihi eser göndermeye çalışan 1 şüpheli gözaltına alındı. Kargo şubesinde yapılan aramalarda bir Avrupa ülkesine gönderilmeye çalışılan bin 73 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yaşayan bir kişinin kargoyla bir Avrupa ülkesine tarihi eser göndereceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan fiziki takibin ardından şüpheli, bir kargo firmasının Küçükçekmece şubesine paketi teslim ettiği sırada suçüstü yakalandı. Kargo paketinde çeşitli uygarlıklardan kalma bin 73 sikke ele geçirildi. El konulan tarihi eserlerle ilgili yapılan incelemelerde, Helenistik -Geç Roma-Erken Bizans-Osmanlı Dönemine ait geniş zaman aralıklarına sahip olabileceği belirlendi. Geç Bizans dönemine ait sikkelerin ön ve arka yüzlerinde imparator ve portre betimlemeleri olabileceği tespit edildi.

Eserlerin ön ve arka yüzünde Arapça ve Osmanlıca olarak padişah hakkında bilgi veriyor

Osmanlı İmparatorluğu dönemine de ait olan sikkelerin ön ve arka yüzlerinde ise Arapça ve Osmanlıca yazıların padişah hakkında bilgi verdiği belirlendi. Operasyonlar sonucu ele geçirilen toplamda bin 73 adet sikke, incelenmek üzere ilgili müze müdürlüklerine teslim edileceği belirtildi.

Yakalanan şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul'dan Avrupa'ya kargoyla tarihi eser kaçakçılığı: Binin üzerinde sikke ele geçirildi İstanbul'dan Avrupa'ya kargoyla tarihi eser kaçakçılığı: Binin üzerinde sikke ele geçirildi İstanbul'da kargo paketine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi İstanbul'da kargo paketine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi Konfeksiyon Makineleri Fuarı kapılarını açtı Konfeksiyon Makineleri Fuarı kapılarını açtı
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Küçükçekmece, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'dan Avrupa'ya kargoyla tarihi eser kaçakçılığı: Binin üzerinde sikke ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:21 Bakan Kirişçi duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
10:12 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor
10:12 AK Partili Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili Abdullah Tarhan, "Usulsüz işe alımlara artık dayanamadım" diyerek partisinden istifa etti
09:47 Teletabiler'deki gülümseyen güneş bebek Jessica Smith'in son görüntüsü ortaya çıktı
09:41 Bolu'da facia! Defineci kullandığı hiltiden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü
09:42 Tayland'da barda yangın! 13 kişi yanarak can verdi
09:40 İYİ Partili Hamza Çankır'a otomobille çarpıp kaçan şüpheli damadı çıktı
09:26 Seren Serengil "şizofren" demişti! Sacit Aslan da Can Tanrıyar'a çok sert sözlerle yüklendi
09:29 Erdoğan ile Putin'in bugünkü görüşmesinde gözler bu olayda: Erdoğan yine bekletilecek mi?
09:20 TFF Başkanı Büyükekşi'den 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 10:41:58. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'dan Avrupa'ya kargoyla tarihi eser kaçakçılığı: Binin üzerinde sikke ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement