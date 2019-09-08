Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan ayrılan Rus Ortodoks Kiliseleri Moskova Patrikhanesi ile birleşme kararı aldı
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İstanbul'dan ayrılan Rus Ortodoks Kiliseleri Moskova Patrikhanesi ile birleşme kararı aldı

46 dakika önce

Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te olan Batı Avrupa'daki Rus Ortodoks Kiliselerinin Başpiskoposluğu, İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi ile yaşanan gerilim sonrası yapılan oylamada Moskova Patrikliği ile birleşme kararı aldığını duyurdu.

İstanbul'dan ayrılan Rus Ortodoks Kiliseleri Moskova Patrikhanesi ile birleşme kararı aldı, System.String[]

Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te olan Batı Avrupa'daki Rus Ortodoks Kiliselerinin Başpiskoposluğu, İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi ile yaşanan gerginlik sonrası yapılan oylamada Moskova Patrikliği ile birleşme kararı aldı.


Batı Avrupa Rus Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu, cumartesi günü düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında yapılan oylamada, Moskova Patrikliği ile birleşme projesini yüzde 58 oy çoğunluğu ile kabul etti.

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İstanbul, Moskova, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:00 
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